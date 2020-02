Nella giornata di oggi è scattata la profilassi per tre pazienti arrivati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina con virus influenzali e il sospetto di avere contagiato il coronavirus essendo stati nelle zone, del Norditalia, dove si sono registrati i primi casi. Se per uno di questi pazienti sarebbe stata escluso subito il contagio, per gli altri è scattato l'isolamento in attesa di conoscere i risultati delle analisi sui tamponi inviati allo Spallanzani di Roma. In particolare uno di questi due pazienti era stato una decina di giorni fa a Belluno, mentre l'altro è tornato di recente da Milano.