"Il nosocomio Spallanzani sarà in grado di fornire i risultati del test effettuato sui ragazzi di Nettuno soltanto domani – lunedi 24 febbraio – intorno alle ore 12.00 e dopo aver eseguito tutte le procedure previste dal protocollo sanitario". A dirlo è il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, in merito ai due giovani di Nettuno portati questa mattina all'Istituto romano. "L'Ente è in continuo contatto le autorità sanitarie. Queste ore di apprensione devono infondere nella nostra mente che in situazioni del genere è necessario attenersi alle procedure previste rispettando quindi le linee guide emanate dal Governo. Invito tutti a seguire la seguente procedura: in caso di sintomi sospetti non recarsi assolutamente al pronto soccorso (non vi è nessun guadagno in termini terapeutici se non il blocco della struttura fino al risultato dei test)".

I numeri da chiamare sono i seguenti, 112. Numero Verde di Emergenza Nazionale 1500.