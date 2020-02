Non ha sintomi, né ha avuto contatti con persone che poi sono risultate positive al test sul Coronavirus. Non è stato nemmeno ritenuto necessario, dai medici, fare il tampone, per l'assenza di ogni tipo di manifestazione di difficoltà respiratorie o aumento della temperatura corporea. Ma essendo rientrato da Taiwan, una delle aree della Cina ritenute interessate dal contagio, circa 10 giorni fa, è stato sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli, fino a oggi. L'uomo dovrà retare a casa, così prevede l'ordinanza che il ministero della Salute ha diramato lo scorso 21 febbraio. Anche se l'uomo non ha avuto alcun contatto con diretti interessati al contagio del COVID-19. Il monticellano è tornato in Italia con un aereo che ha fatto scalo ad Amsterdam e poi è arrivato a Roma. All'aeroporto è stato sottoposto ai controlli previsti. Tutto regolare. Non c'è alcun sospetto, solo lo scrupoloso rispetto delle procedure per coloro che tornano dalle zone definite "calde". Il sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale garantisce l'attivazione di tutte le procedure previste dal ministero non appena si è appresa la notizia. Non resta che attendere che il periodo di quarantena finisca. Termine previsto per oggi.