Paura domenica sera in via Germania a Fondi, dove è divampato un incendio all'ultimo piano di un palazzo. L'allarme è scattato attorno alle 22 e 30 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i falchi pronto intervento coordinati da Mario Marino. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore ed è stato necessario evacuare il palazzo. Le cause dell'incendio sono al vaglio della polizia e a quanto pare potrebbero essere ascritte alla canna fumaria dell'edificio. I danni sono da quantificare.