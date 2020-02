Clima di incertezza sul futuro delle concessioni demaniali. Almeno per quelle che ha in concessione il Comune. Tornano infatti le delibere che prevedono l'affidamento in gestione a terzi dei quattro lidi che l'ente municipale ha in concessione. Tre, sono quelli scaduti ad ottobre dello scorso anno, e dunque da rinnovare. Come ogni anno si preparano le delibere di indirizzo, per poi procedere alle singole gare. Sono gli arenili del tratto del lido, quello di via del Piegarello e quello di via Sicilia. Il primo, è in assoluto il più esteso non solo dei quattro comunali, ma di tutto il litorale ed è stato gestito dalla stessa società, la White srl, per tutta la durata della concessione. Andrà a bando per la cifra di 115 mila euro per un solo anno.