Pomeriggio di apprensione per un gruppo di turisti che nella giornata di ieri erano di ritorno da Venezia, dove avrebbero dovuto assistere alle celebrazioni per il Carnevale, ma che invece hanno deciso di tornare perché gli eventi previsti nella città lagunare erano stati annullati a causa dell'emergenza Covid-19. 100 persone tra uomini, donne e bambini avevano deciso di passare la domenica a Venezia, organizzando il viaggio da diverse settimane tramite un'agenzia di Pomezia. Nella mattinata di sabato erano partiti da diverse località del comprensorio pontino, 50 da Sezze, altri dai Lepini, da Aprilia, da Cisterna, Pomezia e Latina, arrivando a destinazione sabato sera e pernottando a Mestre. Nella mattinata di ieri, però, anche in considerazione dell'eventualità che le iniziative previste sarebbero state annullate, è arrivata la decisione di tornare nel Lazio. La questione ad un certo punto del pomeriggio è diventata di dominio pubblico, quando su una pagina Facebook è apparsa la notizia che 50 setini stavano appunto rientrando da Venezia. In breve, come spesso accade in queste situazioni, l'info è diventata virale, tanto da spingere l'amministrazione comunale a precisare che si era consapevoli di quanto stava accadendo: "Siamo a conoscenza dei due pullman di ritorno da Venezia, conosciamo la ditta di trasporto e sappiamo che sono partiti poc'anzi da Venezia e arriveranno a Sezze questa sera. Non essendo riusciti a metterci in contatto con gli operatori del numero 1500 ci siamo rivolti direttamente al direttore generale Asl e avremo a breve indicazioni. Nel frattempo – aveva concluso la nota – abbiamo chiesto alla ditta di trasporti di farci elenco delle persone in viaggio". A distanza di qualche ora, con indiscrezioni che si rincorrevano, poi puntualmente smentite, è arrivata la decisione, a quanto sembra maturata dai locali responsabili dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina, con i quali il sindaco Sergio Di Raimo, il responsabile della Polizia Locale Lidano Caldarozzi, l'agenzia di viaggi e la ditta proprietaria dei due mezzi si sono confrontati tutto il pomeriggio, di far rientrare i 100 passeggeri. La decisione sarebbe maturata dopo un'attenta analisi dei movimenti degli stessi turisti che potrebbero non essere mai entrati in contatto con soggetti contagiati dal Coronavirus, che sta facendo tremare mezza Italia.