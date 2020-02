Sale a quattro il bilancio dei morti in Italia causati dal nuovo Coronavirus. Lo si è appreso poco fa da fonti ufficiali della Regione Lombardia: si tratta di un uomo di 84 anni residente a Bergamo. Era ricoverato all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" a causa di patologie pregresse ed è morto per coronavirus. Come detto, salgono così a quattro i decessi in Italia per il virus cinese. Come precisano le fonti sanitarie, finora si è sempre trattato di persone anziane che presentavano un quadro clinico generale già compromesso in precedenza. Gli altri morti si sono verificati in Lombardia (2) e in Veneto (1).