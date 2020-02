Sono ore di preoccupazione, in provincia di Latina, per una ragazza di circa 14 anni, ricoverata allo "Spallanzani" di Roma perché presenta sintomi che potrebbero essere compatibili con il Coronavirus.

In particolare, si tratta di una ragazza che vive nel territorio pontino e che da diversi giorni era chiusa in casa proprio per i problemi di salute in questione. Oggi, però, è scattato prima un passaggio al Pronto soccorso dell'ospedale "Goretti" di Latina e poi il trasferimento immediato allo "Spallanzani" di Roma con l'ambulanza del 118, dove sono stati disposti i test per accertare l'eventuale contagio da Coronavirus.

Va sottolineato che la procedura è stata attivata sia per le condizioni di salute della ragazza che per il legame di un parente con il territorio della Lombardia col quale la giovanissima è stata in contatto: infatti, questa persona lavora stabilmente a Milano.

Giova ricordare, in questa sede, che i contagi da Coronavirus sotto all'età adulta sono davvero pochissimi, così come sono rari quelli per i bambini: in Europa, a quanto sembra, almeno per ora, non ci sono casi accertati di Coronavirus sotto l'età adulta.

Dunque, niente allarmismi: come accaduto già in altre circostanze sono stati attivati i protocolli di rito.