I corsi di formazione per gli avvocati del Foro di Latina saranno sospesi. A breve arriverà l'ufficialità per gli iscritti, si tratta di una misura preventiva così come altre che sono in fase di valutazione. Il commissario degli Avvocati Giacomo Mignano chiederà al Ministro della Giustizia Bonafede, come faranno anche gli altri ordini di Italia, la sospensione dell'attività.

Nell'ufficio giudiziario di piazza Bruno Buozzi a Latina ogni giorno transitano migliaia e migliaia di persone, con punte in particolare nei giorni di martedì e mercoledì. Questa mattina sono stati affissi nelle bacheche dell'ufficio giudiziario dei cartelli dove sono riportati i dieci comportamenti da seguire per evitare possibili contagi da Coronavirus. In Tribunale alcuni addetti alla sicurezza hanno indossato mascherine e guanti in via cautelativa.