Presente il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, il quale ha sottolineato: «Non c'è alcuna emergenza nel nostro territorio. Manteniamo alta l'attenzione, ma parlare di un rischio imminente non è corretto ed è ingiustificato fare degli allarmismi inutili».

Oggi il Prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, ha convocato tutti i sindaci della provincia per fare il punto sulla situazione legata al Coronavirus.

