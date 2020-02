Nella serata di ieri, ad Aprilia, i carabinieri hanno arrestato un giovane che era appena evaso dagli arresti domiciliari.

Intorno alle 20, in particolare, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del Reparto territoriale apriliano hanno bloccato in flagranza di reato un 20enne originario del Kosovo, sorpreso a passeggiare in strada senza alcuna autorizzazione.

Il ragazzo, di conseguenza, è stato nuovamente posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.