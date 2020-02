In base al primo esame della salma, non sono stati riscontrati segni di violenza.

A scoprire il corpo sono stati i proprietari dell'area, su cui una volta sorgeva una azienda agricola. L'area attualmente è in disuso: il cadavere presenta segni di decomposizione e per questo motivo verrà effettuata l'autopsia al fine di stabilire la causa del decesso.

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi in un terreno che si trova nella zona di Borgo Hermada , a Terracina .

