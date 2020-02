Saranno tutti processati il 14 giugno davanti al Collegio Penale di Latina. «I piani annullati hanno rappresentato il momento più importante del riconoscimento di questa indagine», ha detto in aula nel corso del suo intervento il pm Giuseppe Miliano. La prospettazione dell'accusa è stata accolta e il giudice Giuseppe Cario ha mandato i quattro imputati a processo: la prima udienza il 24 giugno davanti al collegio penale.

Il Comune di Latina sarà rappresentato dall'avvocato Cinzia Mentullo. I titoli concessori per l'edificio di sette piani e 19 alloggi che si affaccia di fronte al Comando della polizia locale era finito sotto i riflettori della Procura che aveva contestato i reati di abuso d'ufficio e violazioni in materia urbanistica. Nell'inchiesta condotta dagli investigatori della polizia locale era emersa una netta discrepanza in difformità dei titoli abitativi conseguiti: 5920 metri cubi a fronte dei 5222. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Francesco Chimera, Franco Sassu, Antonio Leone e Alessandro Farau.