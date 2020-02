Sono stati rinviati a giudizio con le accuse di lesioni, ma anche di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. E' quello che ha deciso ieri il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, nei confronti di due uomini che sono imputati per un infortunio sul lavoro dove era rimasto ferito un giovane indiano che all'epoca dei fatti aveva 20 anni.

L'episodio era avvenuto in un'azienda dove il cittadino straniero, che era rimasto ferito, stava lavorando. Quando sono avvenuti i fatti contestati, la parte offesa, che si è anche costituita parte civile in aula, lavorava nell'azienda, ma secondo gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria non era regolare ed era in nero. Durante le mansioni che ricopriva era rimasto gravemente ferito alle gambe riportando una prognosi di 40 giorni. Il via al processo il prossimo primo luglio.