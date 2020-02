Operazione antidroga, nelle scorse ore, a Torvajanica, quartiere litoraneo di Pomezia.

I carabinieri della locale Stazione, afferenti alla Compagnia pometina guidata dal capitano Luca Ciravegna, hanno notato un paio di giovani che si aggiravano con fare sospetto sul lungomare: di conseguenza è scattato un controllo che ha consentito di ritrovare alcune dosi di cocaina.

Ma è nelle loro case che i militari dell'Arma hanno trovato la "sorpresa": nelle abitazioni, infatti, c'erano 110 grammi di marijuana, 240 grammi di cocaina e oltre un chilo di hashish. In più, sono stati sequestrati bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi e 400 euro in contanti, ritenuti provento di una pregressa attività di spaccio.

Di conseguenza, le due persone sono state arrestate e trattenute in caserma in attesa del processo per direttissima.