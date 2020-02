Stavano smontando e tagliando parti di veicoli che, con rapidi controlli, sono risultati rubati qualche giorno prima in un centro della provincia di Lucca. A quel punto, sono stati arrestati per riciclaggio, mentre altre tre persone - facenti parte della stessa ditta - sono state denunciate a piede libero.

E' questo quanto accaduto nelle scorse ore a Pomezia, dove i carabinieri della locale Stazione - afferenti alla Compagnia guidata dal capitano Luca Ciravegna - hanno arrestato due operai che, in un capannone dove ha sede una ditta di autotrasporti, stavano smontando e tagliando pezzi di veicoli risultati rubati in base a una denuncia presentata in Toscana.

I carabinieri hanno quindi provveduto a condurre i due uomini nel carcere di Velletri.