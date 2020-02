Il Covid-19, nonostante alcune rassicurazioni che arrivano da persone titolate a parlarne e a spiegarlo alla cittadinanza, sta avendo una incredibile eco mediatica soprattutto sui Social. A Sezze negli ultimi due giorni la questione ha spesso travalicato la ragionevole preoccupazione. Nella mattinata odierna è diventata presto virale una conversazione estrapolata da un gruppo WhatsApp nella quale un consigliere comunale invita le sue colleghe mamme a prendere precauzioni che, al netto delle preoccupazioni, sembrano ipotizzare uno scenario apocalittico: "Una cosa che vi invito a fare - si sente nell'audio reso immediatamente pubblico - è quella di rifornirsi di roba necessaria come farina, acqua, questi generi alimentari, perché tra un po' non inizieranno più a consegnare nei supermercati, che si stanno svuotando come avrete potuto notare già da ieri a Sezze. Andate a fare spesa - prosegue la nota vocale - e disinfettatevi le mani al rientro, buttate le buste che utilizzate, massima accortezza e tenete sempre i bambini con voi". Una serie di consigli che, detti dalla bocca di un'amministratrice pubblica, hanno spaventato ulteriormente le mamme, che hanno iniziato a inoltrare il messaggio ai loro contatti facendolo, come detto, diventare presto virale. Altrettanto virale e decisamente sconvolgente il messaggio che ieri mattina una dottoressa di Sezze, medico di base, ha deciso di inviare ai suoi pazienti. Nel testo si spiega che a causa del diffondersi del Coronavirus lo studio medico sarebbe rimasto chiuso e, anche in questo caso, la psicosi è aumentata, nonostante le rassicurazioni arrivate dal sindaco Di Raimo dopo l'incontro operativo in Prefettura.