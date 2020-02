E' in programma fra poco, in special modo alle ore 12, nella sala "Giorgio Fregosi" di Palazzo Valentini, a Roma, l'incontro fra il sindaco metropolitano Virginia Raggi e i suoi 120 colleghi dell'ex provincia di Roma per affrontare l'emergenza legata al Coronavirus.

La riunione è stata convocata d'urgenza dal sindaco di Roma nella sede della Città Metropolitana al fine di adottare le misure utili a prevenire possibili contagi da Covid-19.

Al termine dell'incontro saranno resi noti i contenuti dello stesso e le eventuali decisioni prese.