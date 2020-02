È stato denunciato a piede libero, un cittadino di origini romene, trovato a Roccagorga con hashish e cocaina in tasca. Il ragazzo è stato individuato ieri, a Roccagorga, dai carabinieri del locale Comando, impegnati in un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato nello specifico con 7 grammi di hashish e circa 2 grammi di cocaina. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

