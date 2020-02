Paura in via Guardapasso, ad Aprilia, dove poco fa si è verificato uncidente tra una Fiat Panda una Jeep Renegade. Il suv, a seguito dell'impatto, ha sbandato e sfondato la recinzione di un parchetto. Ferita la conducente della Jeep, che è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e portata al pronto soccorso. Sul posto gli agenti della polizia locale di Aprilia che stanno eseguendo i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro