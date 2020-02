Stanno per tornare a casa dal Viaggio della Memora, ma non potranno tornare a scuola. Succede agli studenti dell'Istituto Apicio Colonna Gatti di Anzio e Nettuno impegnati nel Viaggio della Memoria in Polonia: per loro, adesso che stanno tornando, si prospettano settimane di didattica a distanza. Infatti, fino al 19 marzo, i ragazzi non potranno rientrare fisicamente a scuola.

Situazione simile per i docenti in rientro: "In attesa di indicazioni precise, si prevede la giustificazione delle giornate di assenza fino alla data prevista del termine del viaggio. Si rimanda alle indicazioni della A.S.L. per il comportamento che studenti e docenti dovranno avere al loro rientro".