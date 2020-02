Furto al minimarket, un arresto dalla polizia. È avvenuto la scorsa notte, alle 00.30 circa, quando due equipagg della squadra volante si recavano presso un negozio di viale Kennedy, dove era scattato l'allarme. Immediatamente giunti sul posto, i poliziotti hanno notato due individui, di cui uno intento a scavalcare la recinzione in metallo per uscire dall'attività commerciale e l'altro intento a posizionare della merce trafugata, su una bicicletta.

Gli stessi, una volta accorti dell'arrivo delle volanti, si sono dati alla fuga. Subito inseguiti dagli agenti, uno dei due veniva immediatamente bloccato, mentre l'altro, dopo aver lasciato la bicicletta e la merce rubata, approfittando del buio, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

La refurtiva, non danneggiata, per un valore di circa 70 euro, è stata riconsegnata al titolare del negozio.

Anche la bicicletta usata dai malfattori, riconosciuta dal proprietario dell'attività commerciale come di sua proprietà, gli è stata restituita direttamente sul posto. L'uomo fermato, accompagnato presso gli uffici della Questura, è stato identificato per S.S., cittadino indiano del 1983.

Lo stesso, dopo gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto ed al termine delle formalità di rito, condotta presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito per direttissima