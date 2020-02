Un dispenser per disinfettare le mani all'ingresso del Tribunale di Latina e poi anche altri consigli utili in tema di prevenzione coronavirus. Per motivi di prevenzione igienico sanitaria - si legge su una nota che è stata diffusa nel'ufficio giudiziario di piazza Bruno Buozzi, - si invita tutta l'utenza a mantenere una distanza minima di almeno un metro dalle altre persone durante le udienze e all'interno dei singoli uffici e delle singole cancellerie e di sostare oltre la linea gialla. Oggi nell'ufficio giudiziario di piazza Bruno Buozzi sono state installate in alcuni uffici le linee gialle per il pubblico.