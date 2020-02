Sospensione cautelativa per uso di sostanze dopanti. E' la decisione assunta nella giornata di ieri dal Tribunale nazionale antidoping a carico di N.F., atleta amatoriale in forza ad un team del Capoluogo. L'esame effettuato sulle urine del podista da parte di Nado Italia al termine della Maratona "Maga Circe 2020" disputata a San Felice Circeo lo scorso 2 febbraio, hanno riscontrato tracce di Benzoilecgonina-ecgonina metilestere, e di conseguenza hanno portato allo stop del 59enne corridore. Il quale, appartenente alla categoria Sm 60, aveva chiuso la competizione al tredicesimo posto nella graduatoria della propria fascia d'età, e con un 329° posto nella graduatoria generale, completando la prova in quasi cinque ore