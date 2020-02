"Tutti i test effettuati oggi presso l'istituto Spallanzani per il Coronavirus sono risultati negativi. Compreso un caso proveniente dall'A.O Sant'Andrea. Pertanto si conferma che ad oggi nel Lazio non vi sono casi autoctoni di COVID-19 ". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

