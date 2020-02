Treni cancellati o con un ritardo fino a ottanta minuti. Si prospetta una mattinata tutt'altro che semplice per i pendolari pontini della tratta Roma - Napoli. Ci sono forti ritardi sui convogli da e per la Capitale. Il tutto sembra essere stato causato da un guasto sulla linea da parte di un treno in partenza alle 5 da Napoli che avrebbe accumulato un'ora di ritardo all'altezza di Formia, scatenando così ritardi a catena fino, in alcuni casi, alla cancellazione.