Una giornata di maltempo sul Lazio e in provincia, in particolare a causa del forte vento che sta causando già i primi disagi per quando riguarda i collegamenti con le isole pontine. Il mare molto mosso ha infatti costretto Laziomar a sospendere i traghetti per Ponza e Ventotene. Soppresse le corse Formia-Ventotene delle 15.30 e Formia-Ponza delle 14.30 di oggi. La corsa Ventotene-Formia delle 15.00, invece, anticipa la partenza alle 11.00. Sempre per maltempo questa mattina non è stata effettuata la corsa Ponza-Formia delle 8.00.

A renderlo noto è il servizio info-mobilità di Astral.