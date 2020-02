Atto vandalico nella notte, l'ennesimo fatto da condannare all'interno del comune di Norma, come sottolinea lo stesso sindaco del paese lepino, Gianfranco Tessitori: "Ancora una volta ci segnalano atti vandalici nei confronti di un bene pubblico, questa notte se la sono presa con un pulmino utile al trasporto anziani. Anche per questo ennesimo, nonché vile gesto, sono state informate le autorità competenti e come già accaduto per altri episodi si sta già indagando. Purtroppo l'adozione della video sorveglianza come si può constatare non è sufficiente.

È necessario avere senso civico e maggior rispetto del bene pubblico".