Un uomo di 52 anni di Terracina è stato trasportato all'ospedale Spallanzani per un sospetto caso di coronavirus.

L'uomo è un autotrasportatore che opera anche nella zona rossa nella regione Lombardia e nella mattinata sarebbe stato soccorso a Frosinone dal 118.

Immediato l'avvio della procedura, con il trasporto dell'uomo all'ospedale Spallanzani per fare il tampone.

Gli accertamenti sono in corso.