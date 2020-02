I carabinieri di Cori hanno arrestato una ragazza di 22 anni di origine siriana accusata di "resistenza e lesioni a pubblico ufficiale" una cittadina siriana di 22 anni. La giovane, durante l'esecuzione di un'ordinanza della Questura di latina che riguardava l'allontanamento dalla struttura di una cooperativa per aver terminato il tempo che le era stato concesso, si è opposta con resistenza scagliandosi contro i militari che poco dopo riuscivano ad immobilizzarla. Nel corso della colluttazione, la ragazza ha morso uno dei carabinieri all'avambraccio destro, procurandogli lesioni guaribili in 5 giorni. L'arrestata è stata trattenuta in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.