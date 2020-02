Nella giornata di ieri, 25 febbraio 2020, a Latina, i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia del capoluogo, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso o grimaldelli, un 39enne di origini romene.

In particolare, l'uomo è stato controllato nelle scorse ore in quanto si aggirava con fare sospetto nei pressi di un supermercato: è in tale circostanza che è stato trovato in possesso degli arnesi atti allo scasso, che sono stati ovviamente sequestrati.