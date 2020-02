Dannggiamento, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Sono queste le ipotesi di reato per le quali è stato arrestato un uomo di 57 anni, che da Artena è finito prima in Tribunale per il processo con rito direttissimo e poi in carcere a Velletri.

A bloccarlo sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Colleferro, coordinati dal capitano Ettore Pagnano: l'uomo, di origine ceca, era entrato in forte stato di agitazione all'interno di un bar di Artena, iniziando a rubare tutto ciò che aveva a portata di mano e a danneggiare i mobili. Il titolore dell'attività ha quindi chiamato il 112 e i carabinieri sono subito intervenuti.

Alla vista delle divise, il 57enne ha iniziato a lanciare contro di loro le lattine di bibite rubate poco prima, ma è stato bloccato e portato in caserma.

Dopo l'arresto, come accennato, è scattata la traduzione in Tribunale: il giudice ha convalidato il tutto e ha disposto la custodia in carcere.