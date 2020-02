Oggi gli avvocati della Camera Penale Giorgio Zeppieri si asterranno dalle udienze penali in Tribunale. L'agitazione - come si legge in una nota firmata dal presidente Domenico Oropallo e dal segretario Maurizio Forte - è proclamata per l'insostenibile situazione del Tribunale di Sorveglianza.

«Sono arrivate infatti diverse segnalazioni che evidenziano gravissime e croniche disfunzioni tra cui i tempi che sono diventati intollerabili di trattazione delle istanze di competenza monocratica con la conseguente frustrazione – è riportato in una nota – delle legittime aspettative della popolazione carceraria». Ma non c'è soltanto questo. I penalisti hanno segnalato anche un altro aspetto ritenuto importante.

"Già dalle 8 del mattino, in maniera indecorosa per la funzione, gli avvocati sono costretti ad organizzare una fila fisica sulle scale esterne al gabbiotto della sede di via Triboniano, per trasferirsi all'interno alle ore 9 dopo l'apertura dell'ufficio, dove due soli impiegati sono addetti a ricevere depositi, richieste copie e richiesta di informazione, con la conseguente formazione di file estenuanti». Inoltre a Roma è in programma una manifestazione dove parteciperanno anche i penalisti del Foro di Latina.