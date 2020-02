La prima udienza in programma ieri mattina in Tribunale a Latina è stata rinviata al prossimo 10 giugno a causa di un difetto di notifica. Ci sarà ancora da attendere prima dell'inizio del processo davanti al giudice monocratico Francesco Valentini per la vicenda ex Seranflex, che vede undici persone sedute sul banco degli imputati. Alla fine è stato disposto un rinvio.

La Procura ha contestato a vario titolo, nei confronti di imprenditori, professionisti e dirigenti comunali la lottizzazione, ma anche il falso. Le indagini erano state condotte dalla Forestale e avevano portato al sequestro dell'area che si trova sulla Pontina alle porte del capoluogo pontino e il pm Giuseppe Miliano aveva contestato l'iter che aveva portato alla realizzazione della struttura.

Secondo quanto ipotizzato, gli imputati hanno trasformato l'area agricola e artigianale in uno spazio commerciale in una zona inedificabile e sottoposta anche a vincolo.