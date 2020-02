A Santi Cosma e Damiano è scoppiato il caso dei sacerdoti rientrati da un viaggio all'estero e transitati per Padova, dove sono stati registrati dei focolai. E' dovuto intervenire il sindaco Franco Taddeo, per chiarire una situazione che rischiava di uscire fuori controllo. Il primo cittadino, infatti, ha precisato ufficialmente che «in relazione alle notizie che circolano sulla prevenzione del contagio da Coronavirus nella nostra comunità, tengo a precisare che non ci sono motivi da preoccuparsi». Un intervento che si è reso necessario dopo le indiscrezioni circolate in merito ad un invito a non frequentare qualche luogo di culto dove operano i sacerdoti rientrati dal viaggio a Padova.

«Non ci sono mai state - ha aggiunto Taddeo - da parte mia, indicazioni né suggerimenti a non frequentare luoghi di aggregazione, né tanto meno a rimanere lontani dai luoghi di culto. Su sollecitazione insistenti di alcuni genitori, giustamente preoccupati per i propri bambini, ho ritenuto necessario informare il Prefetto di Latina e chiedere, per alcuni nostri parroci, di sottoporli a controlli preventivi. Controlli che...