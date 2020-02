Quinto furto in poche settimane per l'asilo nido comunale «Il Germoglio» di Nettuno: per l'ennesima volta i ladri hanno fatto irruzione all'interno della struttura di via Togliatti, a Santa Barbara.

In particolare, questa volta la situazione sembra più delicata del solito: i malviventi, infatti, oltre a fare razzi del cibo contenuto all'interno del frigorifero e destinato ai bambini, hanno deciso di scassinare tutti gli armadietti e di rompere i cassetti che custodivano documenti. In più, gran parte della struttura è stata messa a soqquadro.

Immediata, da parte del personale scolastico, la chiamata ai carabinieri, che dalla Stazione di Nettuno e dalla Compagnia di Anzio hanno raggiunto il plesso, al fine di avviare le indagini per ricostruire l'accaduto.

Alcune mamme, saputo dell'accaduto, hanno deciso di non lasciare i propri figli: il nido, comunque, risulta aperto.

Nelle scorse occasioni, i ladri si erano "limitati" a visitare dispense e stanzini: erano stati infatti rubati svariati generi alimentari e detergenti.