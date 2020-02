Lo spettacolo della neve torna a farsi sentire: la breve perturbazione di ieri sera ha portato i primi fiocchi del 2020 sui monti Lepini.

Questa mattina, infatti, risultano imbiancate le cime del monte Semprevisa e delle vette vicine, con uno scenario che appare suggestivo anche dall'Agro Pontino.

Il ritorno della neve coincide con una ondata di forte vento che ieri ha interessato la provincia: le raffiche, infatti, hanno portato in zona una breve perturbazione, con pioggia diffusa in pianura e fiocchi di neve in montagna.

Chissà che nelle prossime ore, quando sono previste nuvolosità e precipitazioni, la quota neve possa abbassarsi. Non resta che attendere e...sperare.