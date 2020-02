È tornato in libertà il cittadino indiano di 37 anni arrestato dalla polizia due notti fa per il furto nel magazzino di un minimarket di Latina, ma rischia ora l'espulsione dal territorio italiano. Si è celebrato ieri il processo con rito direttissimo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina che, una volta convalidato l'arresto operato dalla Squadra Volante, ha concesso i termini a difesa e rinviato l'udienza, senza ravvedere la necessità di disporre una misura cautelare per l'indagato in attesa di giudizio. Il giudice ha però concesso il nulla osta all'avvio delle pratiche per il rimpatrio dello straniero.

L'arresto risale alla mezzanotte circa di martedì, quando le pattuglie erano intervenute in viale Kennedy per l'allarme del minimarket che si trova nei pressi dell'incrocio con via Varsavia. Arrivando i poliziotti avevano visto due uomini scavalcare la recinzione: uno aveva fatto in tempo a mollare tutto per scappare ed è tuttora ricercato, mentre l'altro era stato bloccato prima che potesse dileguarsi. Stavano rubando alcune casse di prodotti di vario genere e una bicicletta, trovata anche quella nel magazzino del negozio.