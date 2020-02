Ancora disagi per i collegamenti con le isole pontine dalla terraferma.

Poco fa, infatti, Astral Infomobilità ha diramato una nota per comunicare come, a causa del maltempo, alcuni viaggi di collegamento fra Formia e le isole di Ponza e Ventotene saranno soppressi.

Nello specifico, a causa del forte vento previsto, i collegamenti Laziomar delle 14.30 (Formia-Ponza) e delle 15.30 (Formia-Ventotene) non saranno effettuati. «Sempre per maltempo - si legge ancora nella nota - questa mattina non era stata effettuata la corsa Ponza-Formia delle 8.00».