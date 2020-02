Notti di vigilanza ambientale, quelle scorse, per il personale delle Guardie zoofile ambientali del Norsaa di Roma, sul territorio di Pomezia.

In particolare, il personale in divisa è intervenuto nella zona di via Ugo La Malfa dove era stato segnalato un "caso massivo" di infestazione da processionaria del pino.

«I nostri operatori, allertati dalla Tutela animali del Comune di Pomezia nel pomeriggio - si legge in un post affidato alla pagina istituzionale del Norsaa Roma su Facebook -, si sono subito attivati per evitare che bambini e animali venissero in contatto con questi parassiti, i quali possono portare gravi ustioni. Alle ore 22, dopo la disinfestazione, tutto è rientrato nella norma».