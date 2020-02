Incendio, nel corso della notte, ad Ardea, in via Pratica di Mare: a bruciare è stata la palestra "Audax".

Tutto è accaduto all'improvviso: il rogo è divampato all'interno della struttura che si trova nella zona bassa della Nuova Florida e ha creato grossi danni.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia, mentre per gli accertamenti di rito - che sono tuttora in corso - si sono portati in via Pratica di Mare i carabinieri di Ardea e di Anzio.