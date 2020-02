Arrestato per furto aggravato. Si è conclusa così un'operazione della polizia di Anzio a Nettuno, dove ieri pomeriggio è stato intercettato un 30enne che, stando alla testimonianza di una donna, aveva messo a punto una razzia all'interno di un'auto parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria.

E' stata proprio la signora a chiamare la polizia, riferendo del furto in corso: una volta arrivati in centro a Nettuno, però, gli agenti delle Volanti hanno verificato l'effettiva effrazione sull'auto, ma dell'uomo non c'era traccia. Raccogliendo la testimonianza della donna, però, è stato possibile effettuare rapide ricerche e rintracciare il 30enne nettunese - già conosciuto dalle forze dell'ordine -, che alla vista delle divise ha provato a fuggire. Poco dopo, però, gli agenti lo hanno bloccato e trovato in possesso di quanto rubato nell'auto forzata alla stazione e del piede di porco usato per aprire lo sportello.

Una volta portato in commissariato, l'uomo è stato trattenuto in attesa delle decisioni del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Velletri: nelle scorse ore è stato arrestato.