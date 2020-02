Nel primo pomeriggio di oggi, al chilometro 35 della Pontina, nel territorio di Ardea, gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia fermavano una Opel Corsa che viaggiava in direzione Roma. Alla guida della vettura c'era una donna, che stando a quanto dichiarato agli agenti, stava trasportando il convivente in ospedale, poiché ferito con un'arma da taglio alla giugulare. Immediato l'intervento di primo soccorso da parte degli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, che hanno cercato di fermare il sangue che fuoriusciva dalla gola dell'uomo, in attesa del tempestivo arrivo del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e anche una eliambulanza. L'uomo, un cittadino romeno, è stato trasportato in codice rosso e in pericolo di vita al San Camillo di Roma. Avviate immediatamente le indagini da parte del Commissariato di Anzio e dalla Squadra Mobile di Roma in merito al ferimento dell'uomo, classe 1968, residente nel quartiere di Tor San Lorenzo ad Ardea, dove sarebbe avvenuto il ferimento.