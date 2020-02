La Questura di Latina, a seguito di mirate investigazioni, ha tratto in arresto una donna, S.F. classe '79 residente a Cisterna, già nota alle forze dell'ordine e gravata da una condanna ad anni 2 e mesi 7 di reclusione per reati connessi al traffico di stupefacenti. La donna aveva abbandonato la sua residenza riparando a Velletri, dove gli agenti del Commissariato Distaccato di di Cisterna di Latina l'hanno sorpresa ed arrestata.

La donna, al centro di molteplici traffici criminali tra Roma e Cisterna, in passato aveva eluso la restrizione in prigione, in ragione di quattro gravidanze, continuando però a delinquere. La donna è stata quindi ristretta presso il Carcere di Rebibbia.