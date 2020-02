I giudici nelle prossime ore scioglieranno la riserva in merito alla richiesta presentata da Ferdinando Pescio Di Silvio, 18 anni, detenuto in carcere per aver sparato in via Moncenisio a Latina. Ieri davanti al Tribunale del Riesame di Roma gli avvocati Luca Amedeo Melegari e Pasquale Cardillo Cupo che assistito l'indagato, hanno chiesto la revoca della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale Giorgia Castriota e in sub ordine una misura meno afflittiva. I magistrati nelle prossime ore decideranno se accogliere o meno la richiesta presentata dalle difese che puntano alla scarcerazione del proprio assistito.