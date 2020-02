Fiamme, intorno a mezzogiorno, a Tor San Lorenzo di Ardea. A bruciare è l'auto del consigliere comunale Anna Maria Tarantino. L'incendio, sulle cui cause sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Anzio, si è verificato nel parcheggio che si trova all'incrocio fra viale San Lorenzo e viale Nuova California: l'esponente di Cambiamo, recentemente passata all'opposizione dopo la militanza nel MoVimento Cinque Stelle, l'aveva parcheggiata in mattinata per andare al lavoro. La Hyundai Santa Fè risulta seriamente danneggiata, con dei vetri di un finestrino posteriore presenti nell'abitacolo. Il rogo è stato inizialmente spento da alcuni negozianti, poi sono arrivati anche i vigili del fuoco