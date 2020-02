C'è il primo caso di test positivo al Covid-19, nell'istituto Spallanzani di Roma. Questo è quanto riportato nella nota diramata poco fa dall'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. "I test sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanita' (Iss) per la convalida - si legge nella nota - Il nucleo famigliare del caso positivo e' stato portato allo Spallanzani in sorveglianza attiva". Stando a quanto riportato dall'agenzia Dire, il caso riguarda una donna di Fiumicino, in provincia di Roma, tornata recentemente dal bergamaco. Il nucleo familiare, composto dal marito e due figli di 5 e 10 anni, sono tutti in isolamento presso l'istituto. Come riportato dall'Ansa, "avendo sintomi influenzali la donna si è rivolta alla Asl di competenza e ha rispettato un auto isolamento fiduciario domiciliare, come da protocollo. Poi, vedendo che i sintomi non passavano, sono stati i fatti i test allo Spallanzani".