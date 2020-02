Con l'aiuto della tecnologia, ma soprattutto grazie alla fermezza con cui è intervenuta la polizia, l'altra sera un noto avvocato di Latina ha potuto riavere il tablet che gli era stato rubato qualche giorno prima dall'automobile in sosta nella zona dell'ospedale. L'operazione lampo della Squadra Volante ha permesso anche di assicurare alla giustizia il ricettatore, un personaggio noto alle forze dell'ordine, denunciato a piede libero, che vive nelle strutture dismesse dell'area del mercato occupate abusivamente.

Il dispositivo elettronico era stato trafugato mercoledì, quando il professionista aveva parcheggiato l'auto in via Guido Reni per recarsi in ospedale. L'avvocato doveva fare visita a una...