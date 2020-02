Si indaga per tentato omicidio, a Tor San Lorenzo di Ardea. Il commissariato di Anzio e la Questura di Roma sono infatti al lavoro per risalire all'autore dell'aggressione che, nella giornata di giovedì, ha accoltellato alla giugulare un 52enne romeno residente proprio a Tor San Lorenzo, soccorso e tenuto in vita dalla Polizia Stradale di Aprilia sulla Pontina in attesa dell'arrivo del 118.

Proprio giovedì, gli agenti della Stradale fermavano una Opel Corsa con al volante una donna che stava portando il convivente in ospedale. I poliziotti si sono subito accorti della gravità delle condizioni dell'uomo, che si stava tenendo la gola con una mano, per tamponare il sangue che usciva copiosamente. A tenerlo in vita, però, sono stati proprio gli agenti, che hanno messo in pratica le manvore di primo soccorso, indispensabili per dare il tempo di arrivare agli operatori del 118.

Sul posto, oltre ad un'ambulanza, anche un'eliambulanza che ha trasportato l'uomo d'urgenza al San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in codice rosso.