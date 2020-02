La Compagnia dei carabinieri di Anzio - che come competenza territoriale spazia sui territori di Nettuno, Anzio e Ardea - ha un nuovo comandante. Il posto lasciato qualche settimana fa dal maggiore Lorenzo Buschittari è infatti nelle mani del capitano Giulio Pisani.

Classe 1989, l'ufficiale arriva sul litorale romano dopo quattro anni alla guida della Compagnia di Alcamo, in Sicilia.

Diverse le operazioni messe a punto negli anni in terra sicula: in particolare, insieme ai colleghi della Compagnia, ha portato a termine varie inchieste sulla mafia siciliana, ma anche indagini per stroncare estorsioni, traffici di droga e corruzione.

Numerosi i suoi impegni anche con i più giovani, in considerazione dei tanti progetti che la Compagnia di Alcamo ha portato avanti nelle scuole di ogni ordine e grado. Profondo il legame che il capitano ha avuto con il territorio: a testimonianza di questo, come riportano diversi siti del territorio di Alcamo e dintorni, prima di lasciare la Sicilia alla volta di Anzio l'ufficiale ha raggiunto il luogo dove una ragazza di Castellammare del Golfo, Ilenia Collica, ha perso la vita nell'estate del 2017 a causa di un terribile incidente. Qui il capitano Pisani ha lasciato una rosa e un biglietto con questa frase: "Affinché il tuo ricordo rimanga indelebile e la sensibilità per la sicurezza continui a rappresentare una priorità assoluta per le giovani generazioni".

Prima di guidare la Compagnia di Alcamo, il capitano è stato comandante del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Brescia.